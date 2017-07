Viastiv reçoit le soutien de Bpifrance, à hauteur de 4,5M€ sous forme de prêts à l'innovation

Editeur intégrateur de logiciels dédiés à la gestion et à l’optimisation des entrepôts, BK Systèmes (La Verpillière, 38) se fixe, pour 2017 et les années à venir, de nouveaux objectifs tant sur sa croissance, que sur sa solution phare Speed WMS ; pour continuer d’accompagner au mieux ses clients dans l’évolution du secteur de la logistique. La société dévoile de fortes ambitions de croissance sur 2017-2018 : évolution de la solution, recrutements et restructuration stratégique sont ainsi au programme. BK Systèmes renforce ainsi en premier lieu son service Ressources Humaines. Les objectifs de recrutement de 2017 ont été atteints dès le second trimestre avec 12 nouveaux collaborateurs. De même, le service commercial définit de nouveaux objectifs, bénéficiant des derniers recrutements pour suivre de près ses dossiers et accompagner la croissance.