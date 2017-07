Airbus signe un accord avec la société chinoise China Aviation Supplies Holding Company pour la fourniture de 140 avions : un contrat d'un montant de 20,12Mds€

Le constructeur automobile Renault (siège à Boulogne-Billancourt - 92) et Oktal (filiale de Sogeclair - Toulouse - 31), fournisseur mondial de simulateurs hautes performances de conduite automobile et de formation à la conduite de train à des fins de recherche, d'ingénierie et de formation, annonce la création d'une co-entreprise. Il s'agit AVS (Autonomous Vehicle Simulation - 35% pour Renault - 65% pour Oktal). Elle va permettre d'accélérer la capacité de développement et de test des véhicules autonomes de l'Alliance Renault-Nissan ainsi que de renforcer la position du logiciel de simulation SCANeRTM (développé par Renault et Oktal) en tant que leader mondial.