Le groupe Renault et le Toulousain Oktal créent la joint-venture AVS afin de renforcer le développement produit en utilisant les simulateurs de conduite

L’avionneur européen Airbus (siège à Toulouse - 31) vient de signer un accord avec la société China Aviation Supplies Holding Company prévoyant la vente de 140 avions d'une valeur globale de 22,8Mds$ au prix catalogue, soit 20,12Mds€. La commande porte sur 100 appareils moyens-courriers A320 et 40 longs-courriers A350 XWB, reflétant la forte demande des compagnies chinoises sur tous les segments de marché, dont les vols domestiques, low-costs, régionaux et internationaux. L'avionneur estime que le pays aura besoin de 6.000 avions supplémentaires et deviendra le premier marché aérien mondial d'ici vingt ans, porté par un trafic intérieur multiplié par près de quatre.