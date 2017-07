Stef inaugure un nouveau site dédié à la logistique de massification de produits alimentaires frais à Darvault

Le groupe de distribution Carrefour (Boulogne-Billancourt, 92 - 115.000 collab.) et ID Logistics (Cavaillon, 84 - 18.500 collab. - CA 2016 : 1,07 Md€), groupe international de logistique contractuelle, ont inauguré le 4 juillet 2017 une nouvelle plateforme logistique dédiée au commerce de proximité, à Brie-Comte-Robert (77). Ce site de 20.000 m² sous température dirigée livrera tous les jours 461 magasins de proximité de l’enseigne en région parisienne (Carrefour contact, Carrefour city, Carrefour express) en fruits et légumes, volailles, marée et produits libre-service. Fonctionnant 6j/7 et 24/24, ce site ID Logistics, qui réalise la prestation logistique pour le compte de Carrefour, emploie près de 200 personnes. Au total, la plateforme traitera près de 17 millions de colis par an, soit environ 100 000 palettes.