La startup rennaise Microbs lève 1M€ auprès des fonds Breizh Up et Kreizig Invest pour accélérer le développement et la production de sa solution de diagnostic ultra-rapide

Leader français de l’ingénierie indépendante dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l’eau et de l’environnement, Artelia vient d'acquérir 100% des parts d'Auxitec Ingénierie (Le Havre, 76 - 900 collaborateurs - 22 sites en France, Belgique et Suisse - 80M€ de CA 2016). Le groupe lyonnais (69 - 4.000 personnes - 439M€ de CA 2016 - présence dans plus de 35 pays) concrétise ainsi son ambition de compter parmi les grandes ingénieries européennes, en devenant aussi un acteur majeur de l’ingénierie industrielle. Pour Auxitec Ingénierie, qui assure la maîtrise d’œuvre et la gestion globale de projets de toutes tailles en tous corps d’état, l’adossement à un groupe international constitue une réelle opportunité de développement vers des activités et des marchés nouveaux.