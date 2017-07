Le terminal méthanier de Dunkerque et le Grand Port Maritime de Dunkerque signent une convention pour le développement d'une station d'avitaillement GNL

Editeur de solutions de supply chain de nouvelle génération, la start-up Vekia (Lille, 59) annonce avoir remporté le challenge des meilleures start-up organisé par Euratechnologies dans la plus grosse catégorie : "Shining Star". Vekia est également reconnue comme une entreprise évoluant très rapidement et fait partie des réussites d'Euratechnologies. La start-up lilloise est en effet en pleine croissance. Elle compte 60 collaborateurs et prévoit de doubler son effectif d'ici 2018. Par ailleurs, la société a récemment annoncé une accélération de ses investissements sur le marché britannique et sa prochaine implantation aux USA et en Asie.