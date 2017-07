Basée à Évry et présente à Pomacle-Bazancourt, Global Bioenergies lève 10,25 M€ pour son développement

Le Groupe ADP (Tremblay-en-France, 93 - CA 2016 : 2,947 Mds€), qui construit, aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle (95), Paris-Orly (94) et Paris-Le Bourget (93), a annoncé plusieurs opérations, dans le cadre de sa stratégie de développement à l'international : - Aéroports de Paris SA, maison-mère du groupe, a finalisé le processus d'acquisition, via sa filiale Tank ÖWA alpha GmbH, de l'intégralité des titres détenus par Akfen Holding dans le groupe turque TAV Havalimanlari Holding A.S. ("TAV Havalimanlari Holding" ou "TAV Airports") soit 8,12 % des titres de TAV Airports pour un montant de 160 M$ US, soit 140 M€ (cf. First ECO du 13/06/17). Désormais, le Groupe ADP détient 46,12 % du capital de TAV Airports ; - le Groupe ADP a également annoncé le regroupement de la gestion des activités internationales sous une même entité, ADP International, qui comprend les équipes d'ADP Management et d'ADP Ingénierie. La nouvelle entité bénéficiera de l'appui d'un réseau local fort, grâce à l'implantation de deux bureaux régionaux : à New York pour la Zone Amériques et à Hong Kong pour la Zone Asie. Un renforcement des équipes dédiées à l'international accompagne cette évolution.