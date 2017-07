Basée à Évry et présente à Pomacle-Bazancourt, Global Bioenergies lève 10,25 M€ pour son développement

Cellnovo Group (Paris, 75), société de technologie médicale qui conçoit et distribue la première micro-pompe connectée permettant une meilleure gestion du diabète, a récemment annoncé deux nouvelles opérations financières : - une levée de fonds de 17,5 M€, dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à une catégorie de personnes réalisée par construction accélérée d’un livre d’ordres. Les fonds levés seront alloués au financement de ces projets : l’accélération des ventes en Europe, en Amérique Latine et en Océanie, le lancement ciblé aux États-Unis du système Cellnovo sur certains territoires clés, l’augmentation de la capacité de production des cartouches d’insuline chez Flex par l’acquisition de chaînes de montage supplémentaires, un programme d’optimisation visant à poursuivre la réduction du coût de production des consommables, et la finalisation du développement des solutions de pancréas artificiel ; - Cellnovo a également annoncé la conclusion d'un accord de prêt avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à hauteur de 20 M€, visant le soutien de la société dans sa transition vers l'industrialisation à grande échelle de l'ensemble de sa production.