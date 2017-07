Le groupe Renault et le Toulousain Oktal créent la joint-venture AVS afin de renforcer le développement produit en utilisant les simulateurs de conduite

The Adecco Group (siège à Zurich - Suisse) annonce la création d'un pôle de compétences partagées consacré aux métiers de la logistique à Montauban (82). Le groupe souhaite recruter des préparateurs de commande, caristes, magasiniers, etc. Grâce à ce dispositif, il s’engage à embaucher 50 salariés en CDI intérimaire dans les douze prochains mois. Cette offre propose de réunir cinq à six entreprises d’un même secteur d’activité, pour lesquelles The Adecco Group s’engage, dans le cadre d’un partenariat, à mettre à disposition un groupe de cinquante à cent collaborateurs embauchés en CDI intérimaire. Ces équipes seraient capables de répondre aux besoins actuels mais aussi futurs des entreprises grâce à un parcours de formation personnalisé, les salariés alternant périodes de travail et périodes de formation, à concurrence de 10% de leur temps.