The Adecco Group lance un pôle de compétences partagées consacré aux métiers de la logistique à Montauban. 50 CDI à la clé

Decoset (DEchetteries, COllectes SElectives, Traitements - L'Union - 31) est un syndicat mixte de réalisation dont la mission est de traiter et valoriser les déchets ménagers. La structure vient d'inaugurer avec Suez le réseau de chaleur de l’écopôle Econotre, à Bessières (31), près de Toulouse. Subventionné par l’Ademe, ce réseau de chaleur innovant permet de chauffer des serres agricoles dédiées à la culture de plants de tomates avec de l’énergie renouvelable issue de la combustion des déchets. 18M€ ont été investis dont 15M€ uniquement pour la création des serres, ce qui devrait générer à terme une centaine d'emplois. La production annuelle d’électricité est de 100.000MWh, soit l’équivalent de la consommation énergétique domestique annuelle de 17.700 foyers. L'objectif de production d’énergie thermique pour les serres maraîchères est fixée à 25.000MWh. A terme, il s'agit d'être en capacité de produire et de fournir plus d’énergie thermique pour le développement du territoire.