Le groupe forbachois DLSI annonce l'acquisition de la société suisse Tiro Personal AG

Les groupes de distribution automobile PSA Retail (10.100 collaborateurs ; 300 sites ; groupe PSA), Car Avenue (siège à Metz, 57 ; 1.300 collaborateurs ; 55 sites), Grand Est Automobile (siège à Schiltigheim, 67 ; 550 collaborateurs ; 18 sites) et Nedey Automobiles (siège à Montbéliard, 25 ; 350 collaborateurs ; 7 sites) viennent de poser la première pierre d'une plate-forme commune de distribution de pièces de rechange automobiles d'une superficie de 10.000m² dans la zone industrielle d'Obernai (67). Il s'agira de la plus grande structure de ce type en Alsace et de l'une des plus importantes de France. Pour animer cette plate-forme, les quatre partenaires ont créé une joint-venture, la SAS Est PR, dans laquelle chacun possède une part égale. Le portage de l'infrastructure est assuré par une SCI détenue par Car Avenue, Grand Est Automobiles et Groupe Nedey Automobiles, qui louera le bâtiment industriel à la SAS Est PR. L'investissement global se monte à 7M€.