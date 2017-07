PSA Retail, Car Avenue, Grand Est Automobiles et Groupe Nedey Automobiles lancent officiellement la construction de leur plate-forme de distribution de pièces de rechange à Obernai

Le groupe de travail temporaire DLSI (siège à Forbach, 57 ; plus de 70 agences ; 195,6M€ de CA 2016) poursuit son développement international avec l'acquisition, via sa filiale Pemsa SA, de la société Tiro Personal AG (Zürich, Suisse ; 3,7MCHF de CA 2016), spécialisée dans le domaine de la construction. Effective depuis le 1er juillet 2017, cette opération constitue une belle opportunité de diversification de clientèle et de métier. Elle confirme l'ambition de DLSI de devenir un acteur majeur de l'intérim et du recrutement sur le marché suisse.