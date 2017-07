Le Groupe ADP, basé à Tremblay-en-France, se renforce au capital du Turque TAV Airports et structure le pilotage de ses activités hors de France en créant ADP International

Spécialisée dans la fabrication biologique d'isobutène, Global Bioenergies (Évry, 91 ; un pilote industriel à Pomacle-Bazancourt, 51) a annoncé le succès d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux. La société a placé 640.000 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,05 €, au prix unitaire de 16,00 €, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 10,25 M€ représentant 17,48 % du capital. Les fonds levés seront utilisés pour achever le développement et l’industrialisation du processus d’isobutène, financer les travaux d’ingénierie détaillée de l’usine IBN-One, lancer le déploiement commercial et poursuivre la diversification du procédé au regard des matières premières.