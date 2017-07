La startup rennaise CAILabs lève 5M€ pour renforcer son développement industriel et commercial

DHL Express, leader du transport express international, vient d’investir 1,5M€ pour déménager ses agences du Havre (76) et de Rouen (76). Il s’agit d’accompagner la forte hausse de l’activité dans la région, avec des volumes transportés qui ont augmenté de 8% en 2016 vs 2015. L’équipe havraise (13 collaborateurs et 3 partenaires DHL) arrive ainsi à Harfleur, sur un site de 2.388m² contre 460m² auparavant, et les collaborateurs rouennais (au nombre de 20 collaborateurs + 10 partenaires DHL) déménagent à Petit-Couronne, dans un espace de 3.000m² contre 880m² précédemment. Équipés de matériels de pointe, ces deux nouveaux sites ont une capacité de traitement de 1.800 colis/heure au Havre et de 3.000 à Rouen. Ils sont notamment équipés de chaînes de tri motorisées et de systèmes de chargement/déchargement direct (direct load). Les délais de traitement sont ainsi plus courts et le confort de travail des collaborateurs amélioré.