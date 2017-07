A Lavelanet, Constructions Montages Assembliers souhaite moderniser son parc machines : un investissement financé à hauteur de 170K€

Telegrafik (Toulouse - 31) se positionne à la frontière de l’internet des objets et de la Silver Economie. L'entreprise vient de remporter le Concours d’innovation numérique de Bpifrance. Ainsi, la société va investir 1,3M€ et renforcer son équipe de data scientists et d’ingénieurs pour viser de nouveaux segments marchés, en France et à l’international. L'objectif est de mettre au point des nouveaux services connectés innovants de Smart Care. Le programme d’innovation, qui a démarré le 1er juillet 2017, se terminera en décembre 2018. "Nous embauchons d’ici l’automne 4 personnes afin de renforcer notre équipe technique, et ferons également appel à des expertises externes à l’entreprise. Ces embauches viennent en complément du plan de recrutement de commerciaux en cours de réalisation", indique Carole Zisa-Garat, la présidente.