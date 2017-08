Latécoère pose la première pierre de sa nouvelle usine 4.0 sur le site de Toulouse - Montredon. Un investissement compris entre 25 et 30M€

La start-up OT4B (Toulouse, 31) développe un nouveau traitement destiné à soigner les nouveau-nés atteints du syndrome de Prader-Willi. Aujourd'hui, elle finalise la première partie de sa levée de fonds pour un montant de 300K€ afin de préparer le lancement de sa phase III. "Pour OT4B, c’est une première étape importante qui s’inscrit dans un programme en cours de levée de fonds permettant le financement d’OT4B jusqu’à l’obtention de l’AMM d’ici 2021. Dans cette perspective, OT4B va poursuivre son développement clinique et médical en France, Europe et USA et recherche des partenaires internationaux pour offrir le plus rapidement possible un traitement aux nouveau-nés", explique François Besnier, président d'OT4B.