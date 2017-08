Latécoère pose la première pierre de sa nouvelle usine 4.0 sur le site de Toulouse - Montredon. Un investissement compris entre 25 et 30M€

Le groupe d'analyses biomédicales, environnementales et alimentaires, Eurofins (siège au Luxembourg - 28.000 salariés - 310 laboratoires dans 39 pays) rachète le prestataire de services de développement pharmaceutique Amatsigroup (Fontenilles, 31 - 450 salariés - 11 sites dans le monde, 8 en France, 2 en Belgique, 1 aux États-Unis - CA 2017 : 60M€), un investissement d'environ 130M€. L'acquisition a été réalisée auprès du fonds Ekkio Capital et sera finalisée dans les prochains mois. Amatsigroup permettra à Eurofins de renforcer ses activités de formulation, développement et production de nouveaux traitements.