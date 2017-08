Les entreprises nordistes Leroy Merlin et Aventim créent une joint-venture pour co-aménager la Borne de l'Espoir à Lille

Spécialiste de la location de garde-meubles en libre-service, la société Self Stock (Villebon-sur-Yvette, 91) continue son développement en France et s'installe sur 6.000m² dans le CRT 4 de Lesquin (59). Self Stock propose aux particuliers ainsi qu'aux professionnels des box sécurisés et accessibles 24h/24 et 7j/7.