Dans le Territoire de Belfort, le groupe M-Plus est racheté par ses 4 directeurs généraux, soutenus par Invest PME

Le site Bürkert de Triembach-au-Val (67 ; 218 salariés ; près de 55M€ de CA), devenu centre mondial de compétences du groupe dans les capteurs industriels, vient de célébrer ses 50 ans et a dévoilé à cette occasion ses projets de développement et d'investissements pour les années à venir. Il prévoit tout d'abord de se consacrer à la conception et l'industrialisation de nouveaux produits (capteurs de débit basé sur une technologie à ondes acoustiques ; débitmètre massique pour les gaz, analyseurs en lignes de process). Ensuite, il compte développer de nouvelles technologies et de nouveaux processus pour la miniaturisation des produits. Enfin, l'entreprise a des projets de digitalisation d'automatisation des processus industriels et administratifs qui représenteront d'importants gains de temps et réductions des coûts, aussi bien pour le site que pour ses clients.