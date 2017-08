Coloplast-Porges démarre un projet d'investissement de 3M€ sur 3 ans sur son site de Sarlat avec l'inauguration d'un bâtiment de 380m²

Décidé dans le cadre du programme "Transformation 2020" de l’entreprise Latécoère (Toulouse - 31), un investissement compris entre 25 et 30M€ va être réalisé pour construire une nouvelle usine 4.0 de production de pièces élémentaires. La première pierre vient d'être posée sur le site de Toulouse - Montredon. La nouvelle unité accueillera plus d’une centaine de personnes et a vocation à concentrer des activités de production en s’appuyant sur les talents et les savoir-faire existants au sein de l’entreprise pour une mise en service début 2018. Le déploiement des chaînes de production le plus Lean possible conduira à une réduction des temps de cycle de production.