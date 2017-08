Latécoère pose la première pierre de sa nouvelle usine 4.0 sur le site de Toulouse - Montredon. Un investissement compris entre 25 et 30M€

Le groupe Coloplast-Porges (Rosny-sous-Bois, 93) développe des produits et des services conçus pour faciliter la vie des personnes confrontées à des troubles médicaux intimes. Le groupe possède un site à Sarlat-la-Canéda (24), spécialisé dans les solutions médicales d'urologie, et vient d'inaugurer un bâtiment de plus de 380m², ayant demandé un investissement de 350K€. Celui-ci comprend un laboratoire R&D et des ateliers de production. Le transfert des outils de production aura lieu au mois d’août 2017 pendant la fermeture annuelle du site. Ces nouveaux aménagements vont libérer de l’espace pour permettre à d’autres zones de l’usine d’accueillir à terme de nouveaux espaces de production. Baptisé Latex, le local est la première étape d'un projet d'investissement de 3M€ sur les 3 prochaines années qui a pour objectif de réorganiser et de moderniser les chaînes de production afin d'augmenter la capacité du site de Sarlat. Coloplast a, en effet, fait le choix d’investir dans ce site pour répondre à la demande en augmentation du marché américain, qui représente 40 à 50% du marché mondial.