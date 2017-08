Latécoère pose la première pierre de sa nouvelle usine 4.0 sur le site de Toulouse - Montredon. Un investissement compris entre 25 et 30M€

La Région Occitanie soutient les projets d'investissement des deux grossistes suivants : - Le grossiste en fruits et légumes Brun Conditionnement, qui siège à Asques (82), projette de créer une extension à sa station de conditionnement et d'investir dans de nouveaux équipements. La Région soutient ce projet avec 352K€ de crédits régionaux et près de 398K€ de fonds FEADER. - La société Établissements Laborderie (Comberouger, 82) est spécialisée dans le commerce de gros de céréales et de tabac. Elle souhaite construire une nouvelle cellule de stockage de céréales. La Région la soutient à hauteur de 105K€, à quoi s'ajoutent plus de 118K€ de fonds FEADER.