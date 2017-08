Bürkert annonce ses projets de développement et d'investissements à venir pour son site de Triembach-au-Val

Basé à Lachapelle-Sous-Rougemont (90), le groupe M-Plus (environ 230 personnes ; 32M€ de CA consolidé) est reconnu pour son expertise et son savoir-faire dans la réalisation de pièces et de sous-ensembles complexes par usinage, chaudronnerie et soudage, principalement pour le secteur de l'Energie. Il chapeaute les entreprises Macplus (Lachapelle-Sous-Rougemont, 90) et Mecaplus (Lachapelle-Sous-Rougemont, 90) ainsi que les sociétés hongroises Toolstyle et Macplus Hungary. Le fondateur, François Didier, a décidé de transmettre son entreprise à ses 4 directeurs généraux : François Cortinovis, Philippe De Abreu, Csaba Filip et David Wojciechowski. Ceux-ci souhaitent maintenir le positionnement de M-Plus dans la fabrication de pièces complexes, composants et sous-ensembles, développer le groupe en intégrant des savoir-faire complémentaires et différenciateurs, notamment dans le domaine des procédés spéciaux et de la fabrication additive, et le diversifier dans le secteur de l'énergie, de l'aéronautique et des biens d'équipements. L'objectif de M-Plus est de devenir une ETI par l'activation conjointe des leviers de croissance organique et de croissance externe. Invest PME, la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la Région Bourgogne Franche-Comté, soutient le projet et accède au capital du groupe.