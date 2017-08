Les entreprises nordistes Leroy Merlin et Aventim créent une joint-venture pour co-aménager la Borne de l'Espoir à Lille

Montea et GBS (Groupement des Bières Spéciales ; Bénifontaine, 62) signent un bail de 9 ans pour le développement d'un nouveau projet sur mesure au sein du parc logistique de Camphin-en-Carembault (59). Le bâtiment aura une surface d'environ 24.400m² et sera divisible en 4 cellules, dont GBS va louer 18.500m² soit 3 cellules. GBS va utiliser ces locaux comme centre de distribution de boissons pour la France. Le bâtiment sera opérationnel dans le courant du premier trimestre 2018. Le développement représente une valeur d'investissement total de 14,1M€. A la location de la 4ème cellule, que Montea envisage de finaliser avant la réception du bâtiment, ce centre de distribution génèrera un loyer complémentaire d'environ 1M€ par an.