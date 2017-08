Le groupe provençal TechnoFirst va ouvrir une antenne commerciale à Paris, des filiales aux Etats-Unis et en Chine

Qwant (siège à Paris, 75 - implantations à Nice, 06 et Rouen, 76), le moteur de recherche européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs, est devenu éditeur des applications en ligne de la licence Les Incollables® avec son acquisition récente de la société Gayatech (Valbonne, 06), développeur de logiciels ludo-éducatifs et partenaire de l’éditeur PlayBac qui détient Les Incollables® (cf. First ECO PACA du 08/06/17). Qwant annonce la sortie de son jeu mobile Les Incollables® Qwant Junior autour de questions liées à la connaissance du Web, du numérique et des bonnes pratiques sur Internet, disponible gratuitement sur Android et iOS.