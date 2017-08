Basée à Évry et présente à Pomacle-Bazancourt, Global Bioenergies lève 10,25 M€ pour son développement

LeCiseau (siège à Paris, 75), plateforme qui permet aux internautes de se rendre dans un salon de coiffure durant les heures creuses ou en dernière minute et de bénéficier de 50 % de réduction, a bouclé une levée de fonds d'1 M€. 600 k€ proviennent d'entrepreneurs du web et de business angels, et le reste est financé sous forme de prêts et subventions. Présent à Toulouse (31), Montpellier (34), Bordeaux (33) et depuis peu à Lyon (69), la société compte se déployer partout en France et notamment à Paris (75) et sa région dès l'automne 2017. Elle recrute actuellement des business developers et des développeurs web afin de doubler la taille de son équipe dans les prochains mois. L'objectif est de devenir leader en France de la réservation en salon de coiffure d'ici fin 2018 puis de conquérir l'Europe.