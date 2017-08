Soutenue par la Région, la coopérative catalane Théza Fruits projette d'agrandir son bâtiment de stockage et de se doter de nouveaux équipements de conditionnement

Basé à Aubagne (13) et disposant d'une antenne au Luxembourg depuis 2016, le groupe TechnoFirst, leader mondial des technologies de réduction du bruit et des vibrations par contrôle actif, entend poursuivre son développement national et international. La société prévoit ainsi d'ouvrir prochainement une antenne commerciale à Paris (75), des filiales aux Etats-Unis et en Chine. "Nous avons bénéficié du soutien financier de Bpifrance concernant l'export mais également pour la recherche et le développement à hauteur de 5M€ sur 10 ans" indique Christian Carme, dirigeant de TechnoFirst. La société a plusieurs brevets à son actif, dont deux déposés cette année au CNRS.