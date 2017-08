Dans le Territoire de Belfort, le groupe M-Plus est racheté par ses 4 directeurs généraux, soutenus par Invest PME

Basée à Marange-Silvange (57) et également implantée à Nancy (54), Chavelot (88) et Croissy Beaubourg (77), la société Silix TP & Environnement (23 salariés) commercialise et distribue des produits pour le gros œuvre, les travaux publics et l’aménagement urbain auprès des professionnels du BTP. En décembre 2017, elle déménagera son siège sur un tout nouveau site de 2ha, en cours de construction sur la ZI du Port à Hagondange (57). En attendant, François Behr, à la tête de Silix TP & Environnement, a reçu le 6 juillet 2017, à Paris (75), le titre de Négociant de l'année dans le cadre des Trophées du Négoce 2017, rassemblement annuel des acteurs de l'industrie et du négoce du matériaux pour le BTP.