Le Crédit Mutuel Arkéa acquiert la fintech lilloise Pumpkin, qui disposera également de 15M€ sur trois ans pour accélérer son développement et lancer une néobanque mobile

La Vie Seine. C'est le nom du second projet retenu sur le pôle métropolitain Rouen Seine Eure, dans le cadre de l’appel à projets Réinventer la Seine. Il s'agit d'un programme mixte hôtelier port de plaisance, porté par Atelier Zou SAS, permettant de développer la base de loisirs de Léry-Poses (27) pour un public plus large. Il se décline en trois entités : complexe hôtelier, port de plaisance et parc naturel. Cet ensemble viendra enrichir et renouveler la dynamique d’activités – tourisme de nature, tourisme d’affaires, plaisance – en plein essor. En plus des 36 chambres et 4 suites ouvertes sur le lac et les falaises des coteaux, l’hôtel proposera 30 lodges lacustres sur pilotis accessibles par un chemin en bois sur pilotis. La programmation de l’espace hôtelier comprend un espace séminaire et un pôle bien-être. Le port de plaisance inclut une capitainerie flottante sur barge, 3 pontons à bateaux sécurisés équipés de 200 anneaux.