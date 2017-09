Riber reçoit une commande de plus d'1 M€ pour des évaporateurs

Les lauréats de l'appel à projets Réinventer la Seine ont été dévoilés le 19 juillet 2017 au Havre. Parmi les 13 projets franciliens, ont trouve celui de "La Barge - L'artisanat entre en Seine". Porté par La Brasserie Barge SAS, il se situe sur le site de l'écurie de la Briche, au 1 quai de la Briche, à Saint-Denis (93). Il prévoit une brasserie artisanale distribuée par voie fluviale et déployée sur un site double, à la fois terrestre et fluvial. À terre, la cour et le bâtiment des écuries accueilleront l'outil de production et un bar. Sur l'eau, une péniche itinérante stockera la bière produite et la distribuera à des bars proches des canaux et de la Seine, et des triporteurs électriques assureront la livraison du dernier kilomètre.