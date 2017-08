Les entreprises nordistes Leroy Merlin et Aventim créent une joint-venture pour co-aménager la Borne de l'Espoir à Lille

Créée par Julien Lemarchand, la société InterDrinks est spécialisée dans la distribution de bière auprès des professionnels. L'enseigne est aussi connue au travers de son site Internet "Saveur Bière", premier distributeur de bière en ligne de France. La société, qui n'a cessé de se développer ces dernières années, vient de prendre à bail un bâtiment de plus de 10.000m² au coeur du CRT de Lesquin (59). Ce bâtiment accueillera le siège de l'enseigne sur plus de 600m² de bureaux et bénéficiera de 8.000m² d'entrepôt, pour la partie logistique.