Le Bordelais Colisée acquiert 12 nouveaux Ephad et passe le seuil des 100 établissements en France tout en multipliant sa capacité financière

Europlasma (siège à Morcenx - 40 et directive administrative à Pessac - 33 - plus de 70 salariés) annonce la réception par Shanghai Kaineng New Technology Co, Ltd (KNC) de l’unité de vitrification des cendres volantes de l’incinérateur de Houjie (Chine). Le contrat, signé en janvier 2015, portait sur la fourniture d’ingénierie et d’équipements permettant la neutralisation de cendres volantes issues de l’incinération d’ordures ménagères. "Notre unité a maintenant la capacité de traiter quotidiennement 35 tonnes de cendres volantes. C'est un projet fortement encouragé par les autorités locales et le gouvernement. Souhaitant partager cette technologie, nous n’hésiterons pas à introduire Europlasma auprès de nos contacts industriels en Chine", indique Cai Zhiliang, Président de Shanghai Kaineng New Technology Co, Ltd (KNC). "Fort de ce succès, nous sommes désormais prêts à développer de nouveaux partenariats pour répondre aux attentes de l’important marché chinois de la dépollution", explique quant à lui, Jean-Eric Petit, Directeur Général d’Europlasma.