Le Bordelais Colisée acquiert 12 nouveaux Ephad et passe le seuil des 100 établissements en France tout en multipliant sa capacité financière

BlueMind (Labège - 31), éditeur d'une messagerie collaborative OpenSource innovante, recherche 7 nouveaux collaborateurs d'ici fin 2017. Ces postes, basés à Toulouse (31) et à Paris (75), sont à pourvoir immédiatement et en CDI. L'entreprise passe un nouveau cap et lance une campagne de recrutement pour soutenir son développement et assurer une croissance de plus de 30% en 2018. Deux commerciaux expérimentés H/F, un chargé de marketing digital H/F, un assistant polyvalent H/F, deux développeurs R&D Java/Javascript H/F et un ingénieur support et intégration H/F sont ainsi recherchés.