Le Bordelais Colisée acquiert 12 nouveaux Ephad et passe le seuil des 100 établissements en France tout en multipliant sa capacité financière

Leader dans la conception et la fabrication de packaging plastique (poches souples) pour le secteur de la santé et de connecteurs adaptés aux poches, Technoflex (siège à Bidart - 64 - 274 salariés - CA de 33M€) fait évoluer la structuration de son actionnariat et se dote de moyens importants pour accroître ses capacités de fabrication, poursuivre son développement international et répondre à de nouveaux besoins en matière de solutions de packaging plastique à forte valeur ajoutée. Ainsi, à l’issue de cette opération de MBO primaire, CM-CIC Investissement devient l’actionnaire de référence de Technoflex, aux côtés du management (Olivier Chesnoy, Président du Directoire, et son équipe), via une société ad hoc Medflex qui détient plus de 95% du capital et des droits de vote. Réalisant 80% de son CA à l’international, Technoflex se positionne sur les segments à forte valeur ajoutée. Ses produits s’exportent sur les cinq continents, et en particulier sur le marché nord-américain qui représente près de 40% du CA.