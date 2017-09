Lauréate du Pass French Tech, la biotech marseillaise Provepharm se dotera l'an prochain de sa propre unité de production

WCP (Weinberg Capital Partners ; Paris, 75) et Ciffréo Bona (Nice, 06) annoncent être entrés en négociations exclusives dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans Balitrand. Basé à Cannes (06), ce dernier est un distributeur multi-spécialiste indépendant en matériaux de second oeuvre pour le bâtiment en région PACA. WCP avait pris la majorité du capital de Balitrand en 2008 aux côtés du management et d’Omnes Capital. Depuis cette opération, Balitrand a réalisé deux acquisitions, Provence Sanitaire et Technic’eau, compte aujourd'hui plus de 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 160M€. L’acquéreur, la société familiale Ciffréo Bona, spécialiste du négoce de matériaux dans le quart sud-est de la France, emploie 1.200 collaborateurs et réalise plus de 300M€ de CA. Cette acquisition devrait lui permettre de compléter ses gammes de produits et de développer une logistique commune.