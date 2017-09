Lauréate du Pass French Tech, la biotech marseillaise Provepharm se dotera l'an prochain de sa propre unité de production

Le contractant général GSE (siège à Avignon, 84 ; CA 2016 : 488M€ - 352 salariés dans le monde) se présente comme un acteur majeur de l’immobilier d’entreprises. Après un début d’année marqué par l’embauche de plus de 30 collaborateurs, le groupe continue de recruter dans le cadre de son développement sur l’ensemble de ses entités : en France, en Allemagne, et en Hongrie. Les profils recherchés sont des commerciaux, ingénieurs d’affaires, ingénieurs d’études, directeurs de projets, directeurs techniques, contrôleur financier, contrôleur de gestion et un DSI.