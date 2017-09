L'entreprise perpignanaise Vico Santiago entend augmenter sa production de plantes aromatiques 4e gamme avec l'aide de la Région

La société Provepharm, basée à Marseille (13), développe, produit et commercialise des produits de santé. Sa gamme actuelle de produits est basée sur la valorisation de son Bleu de Méthylène de qualité pharmaceutique. Présente dans plus de 20 pays à l’international, notamment aux Etats-Unis via sa filiale américaine Provepharm Inc, elle disposera de sa propre unité de production au 3ème trimestre 2018. Provepharm vient d'être labellisée Pass French Tech.