Le Girondin Malta Informatique acquiert le Parisien aXigate et étend ainsi son offre au secteur hospitalier

Le groupe immobilier Colisée (Bordeaux, 33), spécialisé dans l'aide à la dépendance des seniors, acquiert 12 Ehpad en France. Il totalise ainsi le nombre de 102 établissements et plus de 8.000 lits. Colisée compte intégrer rapidement les équipes, résidents et proches de ces douze nouveaux établissements. Par ailleurs, fort du soutien de son actionnaire majoritaire IK Investment Partners (cf. First ECO du 02/05/2017) il signe un contrat de crédit auprès d’un pool bancaire comprenant quatre institutions financières de premier rang (Bank of Ireland, Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel-CIC et ING) et porte le montant global des lignes de financement à 460M€.