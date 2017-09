Le Bordelais Colisée acquiert 12 nouveaux Ephad et passe le seuil des 100 établissements en France tout en multipliant sa capacité financière

Malta Informatique (Mérignac - 33) développe le logiciel de gestion "Titan" à destination des Ehpad et accueil de jour. L'entreprise vient d'acquérir aXigate (Paris - 75). Celui-ci se présente comme le spécialiste du marché des Systèmes d'Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier avec un système 100% Cloud et Web Responsive (fonctionnement multi-supports : tablettes, smartphones, ordinateurs,...) qui assure une traçabilité et une gestion complète de la prise en charge du patient. aXigate a notamment pour clients : Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et le groupe d'achat hospitalier UNI.HA. Cette acquisition à visée internationale ouvre les portes du secteur hospitalier à Malta Informatique et vient ainsi renforcer la division logiciels sanitaires & médico-sociaux de La Coopérative Welcoop, et compléter l’offre actuelle.