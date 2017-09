Lauréate du Pass French Tech, la biotech marseillaise Provepharm se dotera l'an prochain de sa propre unité de production

Basée sur la plateforme Saint Charles à Perpignan (66), la SARL Vico Santiago collecte, produit et distribue sous sa marque "la Riberette" des herbes aromatiques et des jeunes pousses. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée accompagne la société dans son projet d'augmentation de la production de plantes aromatiques 4e gamme, à hauteur de 33.400€, 224K€ d’avance remboursable et 57K€ de fonds FEADER.