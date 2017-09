Poulaillon a réalisé un investissement foncier en vue de l'extension éventuelle de son site de production de Wittelsheim

Enseigne de cacaotéria et coffee shop bio et équitable fondée en 2017 à Strasbourg (67), Gagao a initié en 2017 son développement national. Pour poursuivre sur sa lancée, elle vient de réaliser une levée de fonds de 700K€ auprès de particuliers, de business angels parisiens (Club Invest IDF) et alsaciens (ADER Investissements et A2I), de la Caisse d’Epargne et de la BPI. L'objectif est d'ouvrir de nouveaux points de vente notamment à Paris (75) et à Strasbourg (67) mais aussi d'élargir l'offre en proposant de nouveaux produits innovants. L’enseigne réfléchit également à une digitalisation de son concept.