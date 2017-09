Authentic Material et la coutellerie Savignac signent un partenariat d'approvisionnement local

Basé à Figeac (46), Figeac Aéro (plus de 3.000 salariés) est spécialisé dans l'usinage, la mécano-soudure, la chaudronnerie et le montage sur site. Au début du mois d'août 2017, l'entreprise publiait ses résultats annuels 2016-2017. Elle a réalisé un CA de 324,7M€, soit une progression de +29%. Lors de cet exercice, elle avait réalisé pour 106,3M€ d'investissement, visant à renforcer son outil industriel afin d'atteindre un objectif de 650M€ de CA à l'horizon 2020. Elle poursuivra sa stratégie de croissance avec une génération de free cash-flow positif et récurent à partir de mars 2019, ainsi qu'une baisse progressive de ses investissements dans les années à venir (environ 65M€ pour 2017-2018 et moins de 50M€ pour 2018-2019).