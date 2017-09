Le groupe nordiste Damartex annonce la création de E-Wear Solutions, une start-up spécialisée dans les vêtements "seconde peau" connectés pour les seniors

Le transporteur de marchandises Rhenus Freight Logistics (siège France à Vaulx-Milieu, 38) a signé un accord de collaboration avec la société grecque Intertrans, pour une meilleure couverture du marché grec et pour se rapprocher de leurs clients du pays. Un service régulier entre la France et la Grèce a ainsi été mis en place, depuis les hubs Rhenus de Paris et Lyon, jusqu'à Athènes et Thessalonique.