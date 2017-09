SNCF Réseau va rénover l'axe St-Pol-Etaples : un investissement de 75,5M€

3 mois après la livraison de ses locaux rénovés au MIN de Lomme (59), Euralimentaire, le nouveau site d'excellence de la Métropole Européenne de Lille (MEL) dédié aux produits frais, locaux et à leur logistique, accueille une nouvelle vague de projets au sein de son incubateur. L'objectif est d'aider à l'émergence de 20 start-up et de créer 100 nouveaux emplois. Les 3 nouveaux projets sont : - Goworkcafe MIAM : il s'agit d'un concept traiteur associant produits frais, en circuit court, avec un niveau de service maîtrisé. Le projet est porté par Sébastien Wylleman et Bertrand Leclercq ; - Le Potager de Coralie : il s'agit d'un concept de formation, co-conception et animation de jardins potagers naturels auprès des entreprises et des particuliers, porté par Coralie Breuvart ; - MIYE : ce projet prévoit la création et le développement de produits agroalimentaires afro-tendance premium. Esther Joly en est à l'origine.