SNCF Réseau va rénover l'axe St-Pol-Etaples : un investissement de 75,5M€

Ineat Group (Lille-Lomme, 59), société experte dans la transformation digitale en France, poursuit son développement et gagne la confiance de nouvelles références grâce à son expertise, son agilité d'intervention et sa capacité à innover pour proposer des solutions inédites et clés en main. Avec 200 salariés, Ineat prévoit de nouveaux recrutements d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, l'obtention du Pass FrenchTech de stade 3 lui permet d'envisager d'accélérer son développement sur l'ensemble du territoire national et d'aller conquérir de nouveaux marchés à l'international. De plus, elle renforce son positionnement en France avec 5 nouvelles références clients : Communauté de communes Pévèle-Carembault ; Adéo ; Groupe Up ; Sanogia ; Zodio.