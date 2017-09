Lauréate du Pass French Tech, la biotech marseillaise Provepharm se dotera l'an prochain de sa propre unité de production

Le Groupe Bastide Le Confort Médical, spécialiste de la vente et de la location de matériel médical à domicile et en EHPAD, annonce avoir finalisé 5 opérations de croissance externe en juillet en France, dont : - 4 sociétés spécialisées dans le domaine des prestations de services en assistance respiratoire : Apnéa Médical (Messein, 54), Cardair (Metz, 57), Human'air (siège à Couëron, 44 - implantations à Saint-Cyr-sur-Loire, 37 et Le Pecq, 78) et Air Médical Santé (Orthez, 64). Le chiffre d'affaires réalisé par ces sociétés s'établit à près de 6M€ en cumulé en année pleine ; - La société Sphère Santé (Sartrouville, 78 ; CA : env. 10M€), leader français de la vente en ligne de solutions pour les personnes atteintes de troubles urinaires. Le Groupe Bastide annonce par ailleurs être devenu majoritaire, dans le capital d'Ulimed (Abrest, 03 ; CA : 8M€), société spécialisée dans la stomathérapie, avec une participation qui est passée de 26% à 51%.