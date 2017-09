Authentic Material et la coutellerie Savignac signent un partenariat d'approvisionnement local

Soben, basé à Cahors (46) au sein du Village artisanal de Regourd, est spécialisé dans les amortisseurs innovants et propose des amortisseurs sur mesure pour automobiles, véhicules militaires, aéronautique, applications industrielles. En tant que membre du pôle de compétitivité Mov’eo (siège à St Etienne du Rouvray - 76), l'entreprise lotoise vient d'être sélectionnée parmi les lauréats de la 5ème édition du dispositif "Initiative PME ", piloté par l’Ademe dans le cadre de l’Action Véhicules et transports du futur du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Ainsi, afin d'accompagner son projet FollowHeel, Soben recevra 200K€ de subvention. FollowHeel est un droïde collaboratif ou autonome destiné à réaliser les livraisons inter-sites dans les grands ensembles industriels ou tertiaires. Il soulage ainsi les opérateurs pour leur permettre de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.