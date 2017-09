Euralimentaire accueille en incubation trois nouveaux projets innovants en alimentation à Lomme

SNCF Réseau réalise actuellement les études d'avant-projet de modernisation de l'axe St-Pol-Etaples (62). Les procédures d'attribution des marchés aux entreprises réalisant les travaux pourront être engagées d'ici un an. Le chantier commencera ensuite pour une durée d'un an. L'objectif est la réouverture de la ligne au trafic voyageurs après les travaux fin 2020. Le montant total des chantiers de modernisation de l'étoile de St-Pol-sur-Ternoise (62) s'élève à 75,5M€ financés par l'Etat et la Région Hauts-de-France au titre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020.