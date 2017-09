Le groupe nordiste Damartex annonce la création de E-Wear Solutions, une start-up spécialisée dans les vêtements "seconde peau" connectés pour les seniors

Lactips (Saint-Jean-Bonnefonds, 42 ; 20 collaborateurs) fabrique des granulés thermoplastiques hydrosolubles et biodégradables à base de protéines de lait. L'entreprise vient d'être retenue dans le cadre de l'appel à projets européen H2020 instrument PME Phase 2, grâce à son projet d'entreprise EcoLactiFilm. Elle recevra ainsi un accompagnement et une subvention d'1,5M€. Lactips pourra ainsi "ouvrir ses nouveaux marchés (non alimentaires) en partant de la R&D jusqu'à la commercialisation". La société poursuit les recrutements (pour porter l'effectif d'une vingtaine à plus d'une trentaine de collaborateurs dans les prochains mois). Elle mise sur un potentiel de CA de 20M€ d'ici 2020.