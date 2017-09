Le groupe nordiste Bonduelle accélère et franchit largement la barre des 2Mds€ de CA

Celyad (Mont-Saint-Guibert, Belgique), pionnière dans la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR-T, publie son rapport d'activités et ses résultats financiers consolidés pour la période clôturée au 30 juin 2017. "Nous avons clôturé le premier semestre 2017 avec 69M€ en cash et dépôts à court terme", indique Patrick Jeanmart, le directeur financier. "Sur la base de nos projets actuels, nous sommes d'avis que ceci est suffisant pour financer nos dépenses opérationnelles et nos investissements jusqu'au premier semestre 2019".